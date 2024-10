Polizei nimmt gesuchten Linksextremisten in Berlin fest

Die Polizei hat in Berlin einen schon lange gesuchten mutmaßlichen Linksextremisten festgenommen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Den Angaben zufolge fand die Festnahme am Montag in Berlin statt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen 48-Jährigen, den die Fahnder dem Umfeld von Lina E. zuordnen.

Nach Angaben der Sprecherin wird dem Mann, der als versierter Kampfsportler gilt, die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzung sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. Unter anderem soll er sich im Oktober 2019 an einem Überfall auf eine Gaststätte im thüringischen Eisenach beteiligt haben, die als Treffpunkt der Neonaziszene galt.



Nach dem Mann war seit Monaten gefahndet worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft soll der 48-Jährige im Verlauf des Dienstags einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet. Die Verteidigung des Beschuldigten war nach Angaben des "Spiegel" für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Quelle: dts Nachrichtenagentur