Ratinger nach Wohnungsbrand verstorben

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtete, kam es am Sonntamorgen (21. Januar 2024) in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ratingen zu einem folgenschweren Brand, bei dem der 67-jährige Bewohner zunächst schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen werden konnte.

Wie der Polizei am heutigen Donnerstag (25. Januar 2024) mitgeteilt wurde, ist der Ratinger am gestrigen Mittwoch (24. Januar 2024) an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand durch den 67-Jährigen selbst auf tragische Art und Weise fahrlässig verursacht wurde. Nach dem Stand der Ermittlungen hatte der Mann auf dem Balkon geraucht und die glühende Zigarette unsachgemäß entsorgt, weshalb es zu dem Brandausbruch gekommen war. Quelle: Polizei Mettmann (ots)