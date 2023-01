"Keine deutschen Panzer nach Debalzewo und Stalingrad!" – Hunderte Berliner demonstrieren gegen Lieferung deutscher Waffen in die Ukraine

In Berlin nahmen am Sonntag Hunderte Menschen an einer Protestkundgebung gegen die Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine und anschließender Demonstration durch den Bezirk Prenzlauer Berg teil.

Die Kundgebung fand am Denkmal für Ernst Thälmann statt. Auf Plakaten und Bannern sowie in Reden wurde gefordert, keine deutschen Panzer "nach Debalzewo und Stalingrad" zu liefern. Andere Forderungen lauteten "Freiheit wird nicht mit Krieg verteidigt", "Deutschland raus aus der NATO, NATO raus aus Deutschland", "Verhandeln statt Waffen" und "Frieden jetzt! Ohne Waffen".

