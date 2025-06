Bochum: Diebstahlsdelikt: Wem gehört dieser Defibrillator?

Mit einem offenbar gestohlenen Defibrillator ist ein 22-jähriger Bochumer kürzlich in Bochum-Grumme angetroffen worden. Da unklar ist, woher das Gerät stammt, bittet die Polizei nun um Hinweise und fragt: Wem gehört dieser Defibrillator?

Einsatzkräfte der Polizei trafen den alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Mann am Morgen des 26. Mai (Montag) im Bereich der Straße "Am Stadion" an. Woher der Defibrillator, den er mit sich führte, stammt, konnte er nicht erklären.

Die Beamten stellten das Gerät sicher, das Kriminalkommissariat 31 konnte trotz intensiver Ermittlungen bislang keinen Besitzer ausfindig machen. Es wird um Hinweise gebeten unter 0234 909-8105 (-4441).

Quelle: Polizei Bochum (ots)