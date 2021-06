Bettina Wulff versteigert sich für ein Abendessen!

Bettina Wulff lädt zu einem ganz besonderen Date ein: Auf www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, kann ab sofort auf ein Dinner mit der Frau des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff geboten werden. Für den guten Zweck nimmt sich Bettina Wulff einen ganzen Abend für den Auktionsgewinner Zeit, der sie bei dem Abendessen in einem exklusiven Restaurant ganz privat kennenlernen darf - eine einmalige Gelegenheit!

Das Meet & Greet mit der ehemaligen "First Lady" ist Teil einer großen Charity-Aktion von United Charity und dem ASB-Wünschewagen Niedersachsen, bei der etwa 80 einmalige Dinge und Erlebnisse versteigert werden. Neben Bettina Wulff machen auch viele weitere Promis bei der Versteigerung mit, darunter André Breitenreiter, Karoline Herfurth, die Toten Hosen, oder Martin Rütter. Die Erlöse werden dabei zu 100 Prozent an das niedersächsische Hilfsprojekt weitergeleitet und helfen dabei, schwerstkranken Kindern einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen! Mitgeboten werden kann ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Wuenschewagen.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seither wurden mehr als 11 Millionen Euro eingenommen. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

Quelle: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH (ots)