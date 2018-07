Mordkommission ermittelt: Toter Mann in Seniorenpflegeheim

In einem Seniorenpflegeheim in Berlin-Neukölln wurde am Dienstagmorgen ein Mann leblos aufgefunden. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Mann das Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist, teilte die Polizei mit.

Eine Mitarbeiterin hatte gegen vier Uhr in einem Zimmer der Einrichtung den Leichnam des 77-Jährigen entdeckt. Der Leichnam soll noch heute obduziert werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur