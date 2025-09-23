Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Forsa-Schock: AfD vor Union – Merz im Stimmungstief

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 12:29 durch Sanjo Babić
Im wöchentlichen Forsa-Trend legen die AfD-Werte auf 27 Prozent zu, Union verharrt bei 25 Prozent, berichten RTL/ntv. Die Zufriedenheit mit Kanzler Friedrich Merz fällt auf den niedrigsten Stand seit Amtsantritt, meldet dts.

Die Erhebung weist deutliche Verschiebungen in den Parteipräferenzen aus. CDU/CSU bleiben bei 25 Prozent, SPD und Grüne verlieren, Linke stabilisieren sich im niedrigen zweistelligen Bereich. Die AfD führt in der Sonntagsfrage und verbessert sich auch bei der zugesprochenen politischen Lösungskompetenz.

Auffällig ist der gleichzeitige Rückgang der Kanzlerzufriedenheit. Nur 28 Prozent bewerten die Arbeit von Friedrich Merz (CDU) positiv, 70 Prozent sind unzufrieden. Parallel verschlechtern sich die wirtschaftlichen Erwartungen weiter. Politisch erhöht das den Druck auf die Regierung, Erfolge sichtbar zu machen.

Datenbasis: Forsa, 16.–22.09.2025, n=2.504.

