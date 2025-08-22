Bielefeld: Unfall auf A33 Parkplatz

Am Freitagmorgen, 22.08.2025, kollidierte eine Autofahrerin mit einem Fahrbahnteiler im Zufahrtsbereich zum A33-Parkplatz Hövelsenne. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 09:15 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld über einen Unfall informiert, der sich auf der A33 in Fahrtrichtung Brilon, im Bereich zwischen den Anschlussstellen Stukenbrock-Senne und Paderborn-Sennelager ereignet hat.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr eine 48-jährige Mini-Fahrerin aus Oerlinghausen die Zufahrt zum Parkplatz Hövelsenne und kollidierte dort aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem Fahrbahnteiler. Durch die Kollision erlitt sie schwere Verletzungen. Die Frau wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Zufahrt zum Parkplatz, sowie der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der rechte Fahrstreifen wurde gegen 09:55 Uhr wieder freigegeben. Der Einsatz wurde gegen 10:45 Uhr beendet.

Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30000 Euro.

Quelle: Polizei Bielefeld (ots)