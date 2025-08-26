Rheurdt: Abgebrochener Ast verursacht Brand und flächendeckenden Stromausfall

Am späten Montagabend wurde die Löscheinheit Rheurdt im Teilalarm zu einem Böschungsbrand am Landwehrweg alarmiert. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr am Gerätehaus eintrafen, stellten diese direkt fest, dass der Strom ausgefallen war. Es bestand der Verdacht eines Zusammenhangs mit dem Brandereignis.

Mithilfe von Notschlüsseln und manueller Steuerung der Hallentore konnten die Einsatzkräfte ohne große Verzögerung ausrücken. An der gemeldeten Einsatzstelle war ein größerer Ast aus einem Baum herausgebrochen und auf eine Stromleitung gefallen. Hierdurch war die Stromleitung stark beschädigt worden und die umliegende Böschung auf rund 30 Quadratmetern in Brand geraten. Das Feuer wurde durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz rasch gelöscht.

Derweil nahmen weitere Einsatzkräfte am Gerätehaus Rheurdt ein Notstromaggregat in Betrieb, um das Gerätehaus als "Leuchtturm" für Notfälle aus der Bevölkerung installieren zu können. Parallel wurde durch die Leitstelle eine Bevölkerungswarnung über NINA und das Modulare Warnsystem (MoWaS) versendet. Zusätzlich informierte der Einsatzleitwagen die Bevölkerung durch Lautsprecherdurchsagen.

Der Energieversorger übernahm im Anschluss die Wiederherstellung der Stromversorgung und die Reparatur der beschädigten Leitung.

Unterdessen ist die Stromversorgung im Ortsteil Rheurdt wieder stabil. Rund 20 Einsatzkräfte waren zwei Stunden im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt (ots)