Wolfstein: Mit entgegenkommenden Linienbus kollidiert

Am Donnerstagmorgen kam es auf der L 384, zwischen Wolfstein und Hefersweiler, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und es entstand hoher Sachschaden.

Ein 23jähriger Kleinwagenfahrer kam aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zu nah an die Fahrbahnmitte. Die Fahrerin des begegnenden Linienbusses versuchte noch zu reagieren konnte die Kollision jedoch nicht verhindern. Der PKW des 23jährigen wurde nach dem Aufprall rückwärts in die Böschung geschoben.



Der Omnibus kam erst nach der Kollision mit der Schutzplanke zum Stehen. Die L 384 war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst, die Feuerwehr Wolfstein und die Straßenmeisterei. Der Linienbus war gerade auf einer Leerfahrt und es wurden keine Fahrgäste transportiert.



Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)