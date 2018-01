Bochum: Eichörnchenrettung aus Aufzugschacht

Die Feuerwehr Bochum wurde am gestrigen Sonntag zu einem Mehrfamilienhaus am Goerdelerhof gerufen. Ein kleines Eichhörnchen ist in den Aufzugschacht des Hauses geraten und steckte nun in der Falle.

Die Kräfte der Innenstadtwache konnten es in kürzester Zeit aus seiner Zwangslage befreien und wohlbehalten bis auf ein wenig Schmierfett an der Nase, im nahen Grüngürtel in Freiheit lassen. Quelle: Feuerwehr Bochum (ots)

