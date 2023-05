Pforzheim: Kampf gegen Fahrraddiebstahl - Polizei informiert mit Plakataktion

Im Kampf gegen Fahrraddiebstahl hat das Polizeipräsidium Pforzheim eine Plakataktion gestartet. Ziel der Aktion ist es, Fahrradbesitzer für die Notwendigkeit eines wirkungsvollen Diebstahlschutzes zu sensibilisieren.

So heißt es auf den Plakaten: "Schützen Sie Ihr Fahrrad. Schließen Sie es immer wirkungsvoll ab!". Polizeibeamte des Referats Prävention haben die Plakate am Mittwoch und Donnerstag an mehreren Stellen im Pforzheimer Stadtgebiet aufhängt, darunter auch im Bereich des Hauptbahnhofs. Auf den Plakaten befindet sich am unteren Rand auch ein QR-Code, über den per Mobiltelefon weitere Informationen zum Thema abrufbar sind.

Fälle von geklauten Fahrrädern waren im Stadtkreis Pforzheim zuletzt angestiegen: Einfache Fahrraddiebstähle von 49 im Jahr 2021 auf 57 im Jahr 2022. Bei schweren Diebstählen von Fahrrädern stieg die Anzahl von 71 auf 94 Fälle.

Neben Kontrollen während der Streifenfahrt sowie polizeilichen Ermittlungen soll die aktuelle Plakataktion dabei helfen, derartige Fälle von Fahrraddiebstählen zu bekämpfen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim (ots)