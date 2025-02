Rahden: Tara spürt vermisste Frau auf

In der Nacht zu Samstag beschäftigte die Suche nach einer vermissten Frau die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst in Rahden. Hierbei waren nicht nur mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz, sondern die Polizeileitstelle entsandte auch Polizeihündin Tara mit deren Diensthundführerin.

Nachdem die Beamten die Räumlichkeiten einer Senioreneinrichtung an der Flachsstraße bereits erfolglos nach der vermissten Frau abgesucht hatten, kam gegen 1.30 Uhr der große Moment der Malinois-Hündin. So nahm die fünf Jahre alte Vierbeinerin bereits beim Aussteigen aus einem Dienstfahrzeug dank ihrer guten Nase eine Fährte auf und führte die Beamten auf der Außenfläche des Alten- und Pflegeheims zu der Vermissten. Die hatte sich liegend in einem Kiesbett hinter einer kleinen Mauer befunden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die offenbar durch einen vorherigen Sturz leicht verletzte und unterkühlte Seniorin schließlich ins Lübbecker Krankenhaus.

Zum Abschluss ihres Einsatzes durfte sich Spürnase Tara für ihre gute Arbeit ausgiebig ihrem Lieblingsspielzeug zuwenden.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)