Bochum-Langendreer: Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Am Abend des 27.09. wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Es brannte eine Küche in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 20Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Feuer in der Evertalstraße alarmiert. Zum Zeitpunkt der Alarmierung befanden sich noch Personem in der betroffenen Wohnung. Durch die Leitstelle wurde ein großes Kräfteaufgebot mit Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr entsandt. Vor Ort wurde der Brand einer Küche im 1. Obergeschoss festgestellt. Alle Personen hatten beim Eintreffen der Feuerwehr die Brandwohnung bereits eigenständig verlassen können. Durch den Rettungsdienst wurden mehrere Personen untersucht. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feurwehr schnell gelöscht werden. Angrenzende Wohnungen wurden kontrolliert. Parallel rückte die Feuerwehr zu einem PKW-Brand in Westenfeld aus. Gegen 21Uhr war der Einsatz beendet. Quelle: Feuerwehr Bochum (ots)