Mönchengladbach: Verkehrsunfall auf der B57

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße in Höhe Mönchengladbach-Kothausen, an dem ein LKW und mehrere Pkw beteiligt waren.

Im Verlauf des Unfallhergangs touchierte ein Pkw den Betonrandstein und Betonpoller des Mittelstreifen überschlug sich und blieb auf der benachbarten Richtungsfahrbahn auf dem Dach liegen. Ein entgegen kommender mit Gefahrgut beladener Lkw wich dem "anfliegenden" Pkw aus und drängte einen weiteren Pkw in den Seitenstreifen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits alle Personen augenscheinlich unverletzt aus den Fahrzeugen befreien können. Aufgrund des Unfallhergangs und der daraus resultierenden wirkenden Kräfte konnten schwere Verletzungen bei der Fahrerin des "überschlagenden Pkw" nicht ausgeschlossen werden, nach der Versorgung an der Einsatzstelle wurde sie einer Klinik im Stadtgebiet zur weiteren Diagnostik zugeführt.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsstörungen im betroffenen Bereich der B57. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers Quelle: Feuerwehr Mönchengladbach (ots)