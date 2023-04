Frankfurt am Main: Entenkükenrettung aus Überlaufrohr

Am Donnerstagnachmittag (27.04.2023) gegen 17 Uhr wurden der Feuerwehr zwölf tierische Kleinkinder, welche in einem Überlaufrohr eines Beckens für Wasserspiele in der Bockenheimer Landstraße feststeckten, gemeldet. Jedoch fehlte nach erster Erkundung das passende Gerät für eine "technische" Rettung.

Schnell wurde durch die Besatzung des Rüstwagens der Feuerwache Sossenheim improvisiert und aus der Kantine des ansässigen Unternehmens eine Suppenkelle organisiert. Die Küken konnten zügig aus dem Ablaufrohr gerettet und der sehnsüchtig wartenden Entenmama übergeben werden. Selbstverständlich wurde das Rohr im Anschluss gut gesichert. Ente gut, alles gut.

Quelle: Feuerwehr Frankfurt am Main (ots)