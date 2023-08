Hörbare Explosionen: Großbrand in Offenbach ausgebrochen

In Offenbach ist am Sonntagabend in einer Recyclingfirma ein Großbrand ausgebrochen. Es seien mehrere kleinere Explosionen zu hören gewesen. Eine Rauchsäule sei nun kilometerweit zu sehen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Recyclingfirma im südhessischen Offenbach ist am Sonntagabend ein Großbrand ausgebrochen. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Stadt Offenbach. Es seien mehrere kleinere Explosionen zu hören gewesen, sagte der Sprecher. Eine Rauchsäule sei nun kilometerweit zu sehen, auch im benachbarten Frankfurt. #Offenbach #Explosion Weiss jemand was da in die Luft gegangen ist? pic.twitter.com/jiYbOFYN2K — Jere (@ParadoxonWisdom) August 20, 2023 Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. In der Recyclingfirma werde unter anderem mit Batterien gearbeitet, sagte er weiter. Ein Polizeisprecher sagte, Anwohner in Offenbach seien gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei der Bahn wurde der Fernverkehr auf der ICE-Strecke nach Frankfurt und der Regionalverkehr eingestellt." Quelle: RT DE