Zurückgewiesene Frau verwüstet Wohnung ihres Nachbarn

Im oberfränkischen Neustadt bei Coburg ermittelt die Polizei gegen eine 29-jährige Frau, die die Wohnung ihres Nachbarn komplett verwüstet hat - nach Angaben der Polizei, weil der junge Mann ihre Avancen nicht erwiderte. Hilfesuchend habe sich der 27-Jährige am Donnerstagabend an die Polizei gewandt, weil die Nachbarin seine Wohnungstür eingetreten habe.

Anschließend zerriss die Frau in der Wohnung seine Kleidung, zerschlug eine Vase und zog das Telefonkabel gewaltsam aus der Wand. Es entstand dabei insgesamt ein Sachschaden in Höhe von über tausend Euro. Der Grund für das rabiate Vorgehen der 29-Jährigen liege vermutlich darin, dass der Mann die Annäherungsversuche der Nachbarin zurückgewiesen habe, so die Polizei am Freitag.

Quelle: dts Nachrichtenagentur