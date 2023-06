Dr. Markus Krall: „Hambach steht für einen offenen Diskurs“

Am vergangenen Pfingstwochenende fand beim Hambacher Schloss in der Pfalz eine Großkundgebung von Patrioten unter dem Motto „Deutschland steht auf“ statt. Dabei wurde der Demokratiepreis 2023 verliehen, und zwar an den monatelang inhaftierten Querdenker Michael Ballweg. Dies berichtet der Fernsehsender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Als Laudator fungierte der Wirtschafts- und Finanzexperte Dr. Markus Krall.

Für ihn sind politische Teilhabe der Bürger und der respektvolle Umgang mit diesen sowie die Freiheit, für die das Grundgesetz steht, elementare Bestandteile einer Demokratie. Im heutigen Ampel-Deutschland seien diese Werte in Gefahr." Quelle: AUF1