EKD-Auslandsbischöfin Bosse-Huber predigt bei 450. Jubiläum der Deutschen St. Gertruds Gemeinde in Stockholm

Die Deutsche St. Gertruds Gemeinde ist die älteste deutschsprachige Auslandsgemeinde und wurde im Jahr 1571 von deutschen Kaufleuten, Handwerkern und Künstlern mit Erlaubnis des damaligen Königs Johan III. gegründet.

Anlässlich des 450. Jubiläums feiert die Gemeinde am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr einen Festgottesdienst, in dem die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Petra Bosse-Huber, predigen wird. Der Gottesdienst, der aufgrund der Corona-Pandemie mit zwei Jahren Verzögerung gefeiert wird, wird im Internet live übertragen.

"Wir Protestanten sind ja eher skeptisch im Blick auf die religiöse Aufladung von Räumen und Zeiten. Aber wir haben auch gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass Räume helfen können, Glauben zu wecken, Glauben zu tragen", sagt Bosse-Huber. Genau dafür stehe die Gemeinde St. Gertruds: "Dafür, dass Menschen seit Generationen dort zusammenkommen, Gottesdienst feiern, Zuversicht und Trost finden, gemeinsam Glauben leben, Zweifel und Verzweiflung aushalten." Die Gemeinde stehe zudem für die enge Verbundenheit zwischen der Schwedischen Kirche und der Evangelischen Kirche von Deutschland, die inzwischen auf vielen verschiedenen Ebenen unserer Kirchen gelebt werde. "Sie stellt damit eine Beziehung dar, wie sie für die Auslandsarbeit der EKD modellhaft ist: Sie ist deutschsprachige, evangelische Gemeinde - vernetzt und integriert in evangelische Kirche vor Ort und in dieses Land. Sie ist so auch ein Teil des gesellschaftlichen Lebens vor Ort", so Bosse-Huber.

Die deutsche St. Gertruds Kirche zählt mit ihrem spitzen grünen Turm, der sich schon von weitem vom Stadtbild abhebt, zu den Wahrzeichen der Stockholmer Altstadt. Zu den Kirchengebäuden gehören auch das über 400 Jahre alte Gildenhaus und das Pfarramt. Sie ist eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde mit deutschsprachigen Gottesdiensten, Veranstaltungen und Amtshandlungen. Der Gemeinde können sich Personen anschließen, die im Großraum Stockholm gemeldet sind und einen deutschsprachigen Hintergrund haben. Die St. Gertruds Gemeinde gehört der Schwedischen Kirche an. Die Gemeinde wird in der Regel über einen Zeitraum von sechs Jahren von Pfarrerinnen oder Pfarrern geleitet, die von der EKD nach Stockholm entsandt werden.

Quelle: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland (ots)