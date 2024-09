Personalnot bei Bundespolizei wegen Grenzkontrollen

Die von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) angeordneten Kontrollen an allen deutschen Grenzen bringen die Bundespolizei in Personalnot. So soll auch die Bundespolizeiakademie in Lübeck Auszubildende dafür abordnen, wie der "Spiegel" unter Berufung auf ein Schreiben der Akademie berichtet.

Darin heißt es dazu, es sei allerdings nicht beabsichtigt, "den Kontrolldruck in der Intensität wie anlässlich der Uefa Euro 2024 fortzusetzen", der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Auch die Frage, "inwieweit die Möglichkeiten verstärkter Zurückweisungen" direkt an der Grenze "umgesetzt werden", befinde sich noch "im Abstimmungsprozess" beim Innenministerium, so die Akademie. Es sei aber geplant, für den Grenzschutz eine Lehrgruppe und drei Führungskräfte abzustellen, damit in "Schwerpunkteinsätzen und aufgrund von Lageprognosen die Binnengrenzkontrollen durchgeführt werden" können. Wie der "Spiegel" unter Berufung auf Bundespolizeikreise weiter schreibt, sollen auch Beamte von Flughäfen und Bahnhöfen für die Arbeit an der Grenze abgezogen werden. Beginnen sollen die Kontrollen an diesem Montag. Quelle: dts Nachrichtenagentur