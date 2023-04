Tausende Ausfälle bei Bundeswehr – wegen fast 100% Durchimpfungsrate?

Anfang März berichtete AUF1.Info über die Beantwortung einer schriftlichen AfD-Anfrage durch das Bundesgesundheitsministerium. Diese zeigte eine drastische Steigerung von Krankschreibungen nach Impfungen – nicht nur den Corona-Injektionen, sondern allen Impfungen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Von knapp 6.000 Fällen im Jahr 2020 explodierte die Zahl der Impf-Geschädigten auf über 1,2 Millionen im Jahr 2021.



213-Facher Anstieg bei Krankenständen

Ein astronomischer Anstieg – die Zahl der Krankenstände nach einer Impfung schoss um das 213-Fache in die Höhe. Die Zahl der verabreichten Impfungen insgesamt steigerte sich hingegen um weniger als das 5-Fache, von rund 47 Millionen im Jahr 2020 auf ca. 208 Millionen im Jahr 2021.

Allein das zeigt, um wie viel gefährlicher die Corona-Injektionen, als alle anderen Impfungen jemals zuvor sind. In den letzten Monaten mehren sich Meldungen zur deutschen Bundeswehr, wonach diese mit Personalmangel aufgrund von Krankschreibungen zu kämpfen habe. Und das bei einer Durchimpfungsrate von fast 100 Prozent .

Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in Gefahr?

Der Datenanalyst Tom Lausen veröffentlichte kürzlich auf der Netzseite „fragdenstaat.de“ eine Anfrage an das Bundesministerium der Verteidigung zum Thema Schwächung der Truppenstärke durch aktive Corona-Fälle: „Bitte senden Sie mir in tabellarischer Form alle von Ihnen gespeicherten Werte zu aktiven Corona-Fällen in der Bundeswehr, also Fälle, die durch Abwesenheitsausfall die Einsatzbereitschaft der Truppe beeinträchtigt haben. Ich wünsche die Fallzahlauflistungen taggenau seit dem 20.03.2020 oder seit dem Zeitpunkt, der Ihnen in Ihren Unterlagen verfügbar ist“, schrieb Lausen. Er fordert die Zahlen der Geimpften und Ungeimpften, wie auch die Anzahl der Impfdosen, die jemandem verabreicht wurden. Bis zum 5. Mai erwartet er eine Antwort.



Corona oder Nebenwirkungen? Bis zu 8.000 Soldaten fallen täglich aus

Der maßnahmen-kritische Anwalt Markus Haintz schrieb dazu auf Twitter – „Nach meiner Kenntnis, sind bis zu 8.000 (!!) Soldatinnen und Soldaten im März und April 2022 pro Tag NUR wegen Corona ausgefallen. Nachweislich natürlich zu nahezu 100% geimpft. Zusätzlich sind Tausende Soldaten wegen Impfnebenwirkungen (…) ausgefallen“.







Der Corona-Schwindel bzw. die Lüge, dass die Gen-Spritzen schützen würden, fliegt immer deutlicher auf. Das Gegenteil ist der Fall: die Covid-Injektionen sind gefährlich. Und da dieses Wissen verfügbar und frei zugänglich ist, kann man bei einer Impfpflicht wie in der Bundeswehr nur von einem weiteren Corona-Verbrechen sprechen. Auch dieses wird juristisch aufgearbeitet werden."

