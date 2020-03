Letzter Landkreis meldet erste Corona-Infektion

Seit Freitag gibt es in allen 401 Kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland mindestens eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Der zuallerletzt noch nicht betroffene Landkreis Hildburghausen in Thüringen teilte mit, dass der Nachweis bei einem ersten Patienten positiv ausgefallen sei.

Er habe sich bereist am 14. März mit hohem Fieber, Husten und Schnupfen bei seinem Hausarzt vorgestellt, erst jetzt kam das Ergebnis. Mittlerweile zeige der Patient nur noch milde Symptome und habe kein Fieber mehr, hieß es. Laut Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Landkreisen gab es bis Samstagmittag über 22.000 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Mindestens 72 starben. In Thüringen sind relativ gesehen zur Bevölkerung deutlich weniger als halb so viele bestätigte Fälle zu verzeichnen wie im Rest des Landes. Quelle: dts Nachrichtenagentur