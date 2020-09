Detmold: Brennende Fahrzeuge in Parkhaus

Drei brennende Pkw beschäftigten am heutigen Morgen die Einsatzkräfte der Detmolder Feuerwehr. Gegen 10:30 Uhr wurden die Einheiten Hauptamtlich, Hiddesen und Mitte sowie der Rettungsdienst zum "Parkhaus am Finanzamt" gerufen. Aus bisher unklarer Ursache hatte ein Pkw Feuer gefangen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf zwei nebenstehende Fahrzeuge übergegriffen. Darüber hinaus war eine starke Rauchentwicklung festzustellen, die in Richtung des angrenzenden Klinikums zog. Die Klinikleitung wurde daraufhin informiert und gebeten, Fenster und Türen schließen zu lassen.



Zum Zeitpunkt des Eintreffens hielten sich noch mehrere Personen im Parkhaus auf, die daraufhin von den Einsatzkräften herausgebeten wurden, während gleichzeitig eine Löschwasserversorgung zum Brandherd gelegt wurde. Mehrere Atemschutztrupps brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten nahmen jedoch weitere Zeit in Anspruch. In dieser Zeit bildete sich insbesondere an der Röntgenstraße eine größere Menschenansammlung. Neben Schaulustigen befanden sich darunter vor allem Personen, die zurück zu ihren Fahrzeugen wollten. Als sich die Lage entspannt hatte und das Feuer vollständig gelöscht war, wurden diese Personen, nach enger Abstimmung mit der Polizei und dem Betreiber des Parkhauses, durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zu ihren Fahrzeugen begleitet.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Wotanstraße im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Im Bereich der Röntgenstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach etwa zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte einrücken.

Quelle: Feuerwehr Detmold (ots)