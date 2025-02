Kleve-Düffelward: Kaminbrand

Am gestrigen Samstagabend (8.Februar 2025) um kurz nach halb sechs wurde der Löschzug Nord-West (Wardhausen-Brienen / Düffelward / Keeken) zu einem Kaminbrand in der Mauritiussiedlung in Düffelward alarmiert. Der Brand konnte durch Auskehren des Kamins gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Aus dem Schornstein des betroffenen Mehrfamilienhauses war deutlicher Funkenflug sichtbar. Da ein Zugang zum Schornstein über die Dachfläche nicht sicher möglich war, musste die Drehleiter aus Kellen nachgefordert werden. Auch der Bezirksschonsteinfegermeister wurde zur Einsatzstelle gerufen. Die Kehrmaßnahmen zeigten Erfolg und im Gebäude konnten auch keine weiteren Schäden festgestellt werden, so dass alle Bewohner nach Abschluss des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurück konnten. Quelle: Feuerwehr Kleve (ots)