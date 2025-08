Bingen am Rhein: Bundespolizei rettet erneut einen Schwan in Not

Am 5. August 2025 wurde um 13.45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern über einen Schwan neben dem Gleis 160 am Hauptbahnhof in Bingen informiert. Das Tier wurde zuvor beim Überqueren der Gleise durch Techniker der Deutschen Bahn AG gesichtet und anschließend in einem angrenzenden Gebüsch aufgefunden.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach erreichte die Örtlichkeit und nahm sich des Entenvogels an. Anschließend wurde ein Tierschutzverein hinzugerufen, da nicht klar war, ob dem Tier etwas fehlt. Die engagierten Mitarbeiter der Tierrettung trafen um ca. 14.30 Uhr ein und übernahmen das Fundtier. Es bestanden zu keiner Zeit Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern (ots)