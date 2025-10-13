Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nackt durch die Kleinstadt! Mann randaliert – Senior verletzt

Nackt durch die Kleinstadt! Mann randaliert – Senior verletzt

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 09:19 durch Sanjo Babić
Polizeiauto (Symbolbild)
Polizeiauto (Symbolbild)

Bild: Timo Klostermeier / pixelio.de

In Neuffen (Baden-Württemberg) hat die Polizei einen 36-jährigen Mann gestoppt, der nackt durch die Stadt gelaufen und randaliert haben soll – ein älterer Passant wurde verletzt, berichtet BILD. Der Mann sei von Anwohnern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden; Hintergründe werden geprüft. Das meldet BILD unter Verweis auf Augenzeugenangaben.

Laut BILD riss der 36-Jährige in den Morgenstunden Bekleidung ab, schlug gegen Autos und Türen und ging auf einen Senior los. Zwei Anwohner überwältigten ihn und hielten ihn fest, bis die Polizei vor Ort war. BILD schreibt zudem von früheren Vorkommnissen in der Stadt.

Die Ermittlungen zu Motiven und möglicher psychischer Erkrankung laufen laut Bericht. Ob und welche strafrechtlichen Schritte folgen, ist Gegenstand der polizeilichen Prüfung. BILD nennt den Mann als Asylbewerber; eine behördliche Bestätigung dafür lag im Beitrag nicht vor.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


