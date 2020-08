Meisenheim: Auf gerader Strecke Minibagger gerammt

Zunächst gegen einen Minibagger und anschließend in ein Gartengrundstück ist in der Nacht zum Dienstag ein PKW-Führer in der Bürgermeister-Kircher-Straße gefahren. Als Grund, warum ihm das kurz vor Mitternacht passierte, nehmen die polizeilichen Ermittler einen vorausgegangenen Alkoholkonsum an.

Dies wird auch durch das Ergebnis des Atemalkoholtestes unterstrichen. Der Schaden am PKW wird auf 25.000 Euro geschätzt. Am Bagger, einigen weiteren Materialien der Baufirma sowie des Gartenbesitzers sind weitere Schäden entstanden. Der von der vorderen rechten Felge erheblich beschädigte Bordstein lässt vermuten, mit welcher Wucht der PKW daran geprallt war. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Autofahrer eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)