Merkel besucht auch als Ex-Kanzlerin Wagner-Festspiele in Bayreuth

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird auch in diesem Jahr wieder an der Premiere der Wagner-Festspiele in Bayreuth teilnehmen. Das bestätigte Merkels Büro, wie die "Bild" berichtet.

Am 25. Juli werden die Wagner-Festspiele 2022 mit der Aufführung von "Tristan und Isolde" (Leitung Cornelius Meister) eröffnet.

Angela Merkel besucht seit Jahren regelmäßig mit ihrem Ehemann Joachim Sauer die Festspiele. In diesem Jahr ist sie damit zum ersten Mal nach dem Ausscheiden aus dem Amt in Bayreuth. Quelle: dts Nachrichtenagentur