Bad Salzdetfurth: Dieselspur erfordert größeres Aufgebot von Feuerwehr und Polizei

Am gestrigen Mittwoch, ab ca. 15 Uhr, meldeten eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern eine Dieselspur in Bad Salzdetfurth, welche die Fahrbahnen rutschig werden ließ.

Aufgrund der unterschiedlichsten Mitteilungen wurden direkt umfangreiche Kräfte der Feuerwehr und Polizei in Bad Salzdetfurth alarmiert.

Die Dieselspur zog sich dabei von der Bodenburger Straße kommend, über die Griesbergstraße, die kommunale Entlastungsstraße, Am Mühlenbusch bis zur Sothenbergschule. Die Dieselspur war dabei stellenweise bis zu 2 Meter breit. Die Fahrbahn war extrem rutschig. Im Bereich der Sothenbergschule konnte ein Omnibus mit einem technischen Defekt festgestellt werden, welcher für die Verursachung der Dieselspur verantwortlich war.

In Absprache mit der Feuerwehr wurden die Verunreinigungen an besonders gefährlichen Stellen von Polizei- oder Feuerwehrkräften abgesichert. Nach und nach wurden Warnschilder aufgestellt und die Reinigungsarbeiten von einer Fachfirma übernommen. Gegen 17:30 Uhr konnten die erforderlichen Arbeiten abgeschlossen werden. Die Warnschilder bleiben noch vorsorglich stehen.

Neben der Polizei in Bad Salzdetfurth war auch die "Freiwillige Feuerwehr Bad Salzdetfurth" mit fünf Fahrzeugen und eine Reinigungsfirma mit zwei Fahrzeugen eingesetzt. Dank des Einsatzes zweier Reinigungsmaschinen konnte der Einsatz deutlich früher als zunächst vermutet beendet werden. Im Stadtgebiet kam es zu Behinderungen, jedoch zu keinen Verkehrsunfällen.

Quelle: Polizeiinspektion Hildesheim (ots)