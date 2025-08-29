Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Detmold: Jungschwan aus misslicher Lage gerettet

Detmold: Jungschwan aus misslicher Lage gerettet

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: C.Rieks
Bild: C.Rieks

Zum wiederholten Male musste die Feuerwehr Detmold heute zum Meschesee nach Pivitsheide ausrücken, um einem Schwan in Not zu helfen. Eine aufmerksame Spaziergängerin bemerkte die Schwanenfamilie in der Nähe des Ufers und stellte fest, dass ein Schwanenküken sichtlich erschöpft war und sich in einer Angelschnur verfangen hatte. Sie zögerte nicht und setzte den Notruf ab.

Bild: C.Rieks
Bild: C.Rieks

Einsatzkräfte des Löschzuges Mitte rückten mit dem Rüstwagen aus. Mittels Schlauchboot konnte das Jungtier erreicht werden. Die Angelschnur war mehrfach um Hals, Beine und Körper des Tieres gewickelt. Behutsam wurde das Schwanenküken frei geschnitten und zum Ufer verbracht. Im Anschluss entfernten die Kräfte rund zehn Minuten lang die Schnüre am Tier.

Nach einer anschließenden Sichtkontrolle konnte das Tier an einer geschützten Stelle wieder in die Freiheit entlassen werden, wo es sich unmittelbar mit seiner Familie vereinigte.

Wir möchten an dieser Stelle eindringlich darauf hinweisen, dass sich solche Einsätze aktuell häufen. Zurückgelassene Angelschnüre und Haken stellen für Wildtiere eine erhebliche Lebensgefahr dar.

Quelle: Feuerwehr Detmold (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte keift in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige