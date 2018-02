Münster, Herne: Polizei, Dein Freund und gelegentlich Spielverderber -Buch diente als Handyversteck-

Vor einigen Tagen fand ein Reisender in einem Zug zwischen Hamm und Münster eine Tüte mit einem Buch, in dem sich in einem Versteck ein Handy befand. Der Reisende gab die Fundsachen beim Fundbüro des Bahnunternehmens ab.

Dumm gelaufen für den Eigentümer: Die Mitarbeiter wiederum informierten die Bundespolizei. Die Beamten der Bundespolizei in Münster ermittelten daraufhin den Besitzer des Handys. Hierbei handelte es sich um einen 28-jährigen Deutschen aus Herne, der sich zurzeit im offenen Vollzug in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Vermutlich wollte er das Handy in die Justizvollzugsanstalt schmuggeln, wo kein Handy erlaubt ist. Die entsprechende Justizvollzugsanstalt wurde unterrichtet und das Handy samt Buch der Anstalt zugeleitet. Ob und wann der 28-Jährige das Handy zurückerhält, kann aus Sicht der Bundespolizei nicht gesagt werden. Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)

