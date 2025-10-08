Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gedenkstätte Hinzert: Schild am Radweg umgefahren und abgehauen

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
In der Zeit zwischen Donnerstag, 02.10.25 und Montag, 06.10.25, fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer die L148 im Bereich der Gedenkstätte Hinzert und überfuhr ein "Radwegschild". Anschließend entfernte er sich unerkannt.

Bild: Polizei
An der Unfallörtlichkeit wurden Spuren des Unfallverursachers gesichert. 

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an die [email protected] erbeten.

Quelle: Polizeidirektion Trier (ots)

