Ratingen: Hochhaus nach Wasserschaden ohne Stromversorgung

Ratingen-West Die Feuerwehr Ratingen wurde am 02.04.2024 um 20:21 h zu einem Wasserschaden in das Hochhaus Jenaer Straße 16 in Ratingen West alarmiert. Im 4. Obergeschoß war eine Heißwasser-Versorgungsleitung geborsten, der Austritt des Wassers konnte erst durch den Haustechniker mit Zugangsberechtigung für den Versorgungskeller abgestellt werden.

Um 23:11 h wurde die Feuerwehr erneut zu dem Objekt alarmiert, da sich Wasser einen Weg in die Elektroverteilung gesucht hatte und es dort zu Kurzschlüssen mit lauten Knallgeräuschen und leichter Rauchentwicklung kam. Nach Prüfung der Elektroversorgung musste durch die Stadtwerke das ganze Haus stromlos geschaltet werden, da größere Wassermengen in die Versorgung eingelaufen waren. Im Gebäude sind 219 Bewohner gemeldet. Alle angetroffenen Bewohner wurden durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei informiert und gebeten, Unterkunft bei Verwandten zu beziehen, alternativ wurden durch die LEG Hotelzimmer bereitgestellt, dieses Angebot wurde von 80 Bewohner angenommen. Die Dauer bis zur Herstellung der Stromversorgung nach Beseitigung des Wasserschadens kann durch die Feuerwehr nicht abgesehen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ratingen mit Führungsdiensten, der Löschzug der Berufsfeuerwehr, Kräfte der Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus und die Polizei. Quelle: Feuerwehr Ratingen (ots)