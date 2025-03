Neuss: Feuer im Maschinenraum eines Binnenschiffes

Am 13.03.2025 um 13:51 Uhr wurde die Feuerwehr Neuss zu einem Maschinenbrand auf einem Tankschiff im Bereich des Rheins bei Grimlinghausen alarmiert. Der Schiffsführer meldete eine Stichflamme im Maschinenraum sowie eine Rauchentwicklung aus eben diesem. Bei Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsbootes aus Neuss war der Motorraum bereits stark verraucht, offene Flammen waren jedoch nicht mehr erkennbar.

Ein Team unter Atemschutz begab sich zur Erkundung in den Maschinenraum, parallel dazu wurde die Besatzung des Binnenschiffes durch ein weiteres Team an Bord betreut. Nach eingehender Kontrolle konnte keine weitere Brandausbreitung festgestellt werden. Das Feuer war selbstständig erloschen. Der betroffene Bereich wurde dennoch weiterhin auf mögliche Glutnester untersucht und abschließend mittels eines Überdrucklüfters entraucht.

Ein Besatzungsmitglied des Schiffes erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde noch an Bord durch die Besatzung eines RTW, welche vom Sporthafen aus durch das Rettungsboot Neuss an Bord gebracht wurde, versorgt. Anschließend wurde die verletzte Person von Bord gebracht und zur weiteren medizinischen Behandlung durch einen RTW in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren insgesamt 20 Einsatzkräfte, die rund vier Stunden mit der Brandbekämpfung, Entrauchung und Rettung der verletzten Person beschäftigt waren. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: Feuerwehr Neuss (ots)