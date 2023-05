Osburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der L151 mit insgesamt 6 verletzten Personen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 15.05.23 gegen 16.15 Uhr. Eine 38-jährige Frau befuhr mit ihrem Mercedes die L151 aus Richtung Trier kommend und beabsichtigte an der Kreuzung in Höhe Osburg, nach links auf die L149, Fahrtrichtung Herl abzubiegen.

Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Toyota Pickup, der die L151 in Fahrtrichtung Trier befuhr. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der Mercedes in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Toyota schleuderte über die Kreuzung und kollidierte zunächst mit einem Stoppschild an der L149 und im weiteren Verlauf seitlich mit einem dort verkehrsbedingt haltenden VW Crafter. In dem unfallverursachenden Mercedes befand sich neben der schwangeren Fahrerin ihre 5- und 7 Jahre alten Kinder, die durch den Verkehrsunfall schwer-, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurden. Der Fahrer des Toyota wurde ebenso schwer-, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Fahrer des VW Crafter und der Beifahrer des Toyota wurden leichtverletzt.

Sämtliche am Unfall beteiligten Personen mussten zwecks Abklärungen der Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. An zwei beteiligten Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. An dem Toyota Pickup dürfte ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich anzunehmen sein. Die Gesamtschadenshöhe wird vorläufig auf 40.000 Euro geschätzt. Für den gesamten Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Kreuzung der L151, L149 bis 19.35 Uhr vollgesperrt werden. Durch die Feuerwehren Mertesdorf und Kasel wurden die Fahrzeuge gesichert und das auslaufende Öl mit Bindemittel bestreut. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Einsatz waren neben den Feuerwehren noch fünf Rettungswagen und zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Hermeskeil im Einsatz.

Quelle: Polizeidirektion Trier (ots)