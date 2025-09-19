Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Hildesheim: Eigentümer von Baumaschinen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim: Eigentümer von Baumaschinen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 10:47 durch Sanjo Babić
Rüttelstampfer WACKER Bild: Polizei
Rüttelstampfer WACKER Bild: Polizei

Mitte Juni dieses Jahres stellte die Polizei mehrere Baumaschinen in Hildesheim sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Die zuständigen Ermittler schließen dabei nicht aus, dass sich etwaige Tatorte unter Umständen nicht nur im Raum Hildesheim, sondern auch in benachbarten Landreisen bzw. der Region Hannover befinden könnten.

Benzinhammer WACKER
Benzinhammer WACKER
Trennschleifer DOLMAR
Trennschleifer DOLMAR

Die Maschinen konnten bislang jedoch keinen konkreten Taten bzw. Geschädigten zugeordnet werden.

Mit der Veröffentlichung von Bildern, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise zur Herkunft der Geräte zu erhalten.

Bei den Gegenständen handelt es sich im Einzelnen um:

- eine Rüttelplatte der Marke "WACKER", Typ 1B20-7, mit Gravur "EG R"

- einen Rüttelstampfer der Marke "weber" mit HONDA-Motor, Typ SRV 590

- ein dreiteiliges Leichtes Fallgewichtsgerät der Marke "HMP"

- einen Rüttelstamper des Herstellers "WACKER NEUSON", WM80 B9 60-2

- einen großen Trennschleifer der Marke "DOLMAR", PC-7414

- einen großen Trennschleifer der Marke STIHL, TS420

- einen Benzinhammer der Marke "WACKER NEUSON", Typ Breaker BH55

Wer Hinweise auf die Herkunft der Maschinen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Hildesheim (ots)

Trennschleifer STIHL
Trennschleifer STIHL
Rüttelplatte
Rüttelplatte
Fallgewichtsgerät
Fallgewichtsgerät
Rüttelstampfer
Rüttelstampfer

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte objekt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige