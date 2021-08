Beschädigte Salatgurke führt zu Schlägerei

Zwei Männer in Ludwigsburg sollen sich gegenseitig beleidigt, geschlagen und getreten haben. Laut Polizei war eine beschädigte Salatgurke der Auslöser für den Streit, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Eine bei einem Unfall beschädigte Gurke hat vermutlich zu einer Prügelei zwischen zwei Männern in der Ludwigsburger Stadtmitte geführt. Wie die Polizei in Baden-Württemberg am Dienstag mitteilte, war ein 58 Jahre alter Radfahrer mit einem 47 Jahre alten Passanten im Bereich einer Baustelle zusammengestoßen. Der Jüngere trug demnach seine Einkäufe im Arm. Durch den Zusammenprall am Montag sei eine Salatgurke auf den Boden gefallen und zerbrochen. Die Polizei nimmt an, dass es deswegen zu einem Streit kam, der eskaliert sei.

Die Männer sollen sich gegenseitig beleidigt, geschlagen und getreten haben. Beide erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen."

Quelle: SNA News (Deutschland)