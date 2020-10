Münster: Polizei erschießt Geiselnehmer in JVA

In Münster hat die Polizei am Freitagmorgen eine Geiselnahme in einem Gefängnis schnell beendet - der Geiselnehmer wurde dabei erschossen. Der mutmaßliche Täter soll eine Bedienstete als Geisel genommen haben.

Die Frau wurde unverletzt befreit. Der Polizeieinsatz war gegen 6:30 Uhr gestartet. Drei Stunden später gaben die Beamten Entwarnung. Die Umgebung der JVA war vorübergehend weiträumig abgesperrt worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur