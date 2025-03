Kaiserslautern: Unfälle sorgen für Verkehrsbehinderungen am Derby-Tag

Nicht nur eine, nein gleich zwei Vollsperrungen auf der A6 sorgten am heutigen Freitag für Störungen im Anreiseverkehr zum Südwest Derby. Grund für den Verkehrsstillstand: mehrere Unfälle in beide Fahrtrichtungen.

Der erste Unfall ereignete sich bereits kurz vor 15 Uhr bei Enkenbach-Alsenborn, als ein 21 jähriger Mannheimer aufgrund von Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der PKW, besetzt mit drei jungen Männern, kam von der Fahrbahn ab und krachte in die rechte Leitplanke. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Für die Landung des Hubschraubers musste die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Glücklicherweise wurde der Luftretter nicht benötigt, die Männer erlitten nur leichte Verletzungen. Lediglich einer der drei wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 6.000EUR.

Nur eine Stunde später kam es dann zu einer Karambolage bei Bruchmühlbach-Miesau. Im zähfließenden Verkehr erkannte ein 36 jähriger Mann aus dem Saarland zu spät, dass sein Vordermann bremste und fuhr diesem auf. Dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht auf einen weiteren PKW aufgeschoben. Und wie dem Saarländer erging es unmittelbar danach auch noch einem 61 jährigen Mann aus Kaiserslautern. Er erkannte den Unfall zu spät, bremste und kollidierte beim Ausweichen mit der linken Leitplanke. Wieder rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus und wieder war die A6, diesmal in Fahrtrichtung Mannheim, kurzzeitig voll gesperrt. Doch der Unfall ging glimpflich aus, keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Der Blechschaden jedoch war hoch, circa 30.000EUR schätzt die Polizei.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)