Frankenthal: Auto überschlägt sich am Autobahnkreuz

Am 23.02.25, kurz nach 15 Uhr, kam eine 19jährige Autofahrerin mit ihrem Hyundai i20 am Autobahnkreuz Frankenthal in der Überleitung von der A6 aus Richtung Mannheim kommend auf die A61 in Richtung Hockenheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Hierbei kam das Auto der 19jährigen so weit von der Straße entfernt im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen, dass es für andere Autofahrer auf der Autobahn nicht mehr sichtbar war. In ihrer Not rief die 19jährige zuerst mit ihrem Handy ihre Eltern an, welche glücklicherweise die Fahrtstrecke der 19jährigen kannten und sich sofort auf den Weg machten. Erst ungefähr 45 Minuten später wählte die 19jährige den Polizeinotruf. Noch während der Anruf mit der Polizei lief, trafen die angerufenen Eltern am Unfallort ein und konnten der Polizei den genauen Unfallort melden. Die Polizei, sowie die Feuerwehr und der Rettungsdienst trafen kurze Zeit später an der Unfallstelle ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen platze am Auto der 19jährigen der linke Hinterreifen. Dadurch kam sie ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Hyundai i20 musste die Überleitung von der A6 auf die A61 in Richtung Hockenheim für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Die 19jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, war aber bei Bewusstsein und ansprechbar. Sie wurde nach der Bergung aus ihrem Auto vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Auto der 19jährigen entstand Totalschaden. Neben der Polizei war die Feuerwehr Frankenthal und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei bittet darum, in ähnlich gelagerten Fällen als verunfallte Person immer zuerst die Notrufnummer der Feuerwehr und des Rettungsdienstes 112, oder die Polizeinotrufnummer 110 zu rufen. Die Rettungsleitstelle und die Polizei haben in solchen Fällen die Möglichkeit den Standort der Person über eine s.g. Handyortung zu ermitteln, um schnell Hilfe zu leisten. Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)