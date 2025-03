Polizei-Großeinsatz in Mannheim: Bevölkerung soll Innenstadt meiden

In Mannheim ist es offenbar am Montag zu einem Zwischenfall in der Innenstadt gekommen. Das Lagezentrum der Landesregierung rief Alarm aus und die Bevölkerung auf, die Innenstadt "großräumig zu meiden".

Die Polizei teilte am Mittag mit, in der Innenstadt gebe es im Bereich Wasserturm/Plankenkopf einen polizeilichen Einsatz. Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt. Weitere Informationen lägen derzeit noch nicht vor. Quelle: dts Nachrichtenagentur