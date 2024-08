Hafen Neßmersiel: Gesunkenes Motorboot

Am 07,08,24, gegen 23.40 Uhr, meldet eine Passantin im Hafen Neßmersiel der Polizeileitstelle in Wittmund, dass dort ein kleines Motorboot sinke.

Streifenwagen des Polizeikommissariats Norden und Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven, sowie Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Aurich werden zum Einsatzort entsandt.

Vor Ort stellt sich heraus, dass ein ca. 7 Meter langes Motorboot mit Außenbordmotor an einem Schwimmsteg gesunken ist und auf dem Grund liegt. Die Feuerwehr kann das Boot bergen und auf einem Trailer an Land abstellen. Gefahrstoffe sind bei dem Vorfall nicht ausgetreten. Die Ermittlungen zur Ursache des Sinkens dauern an.



Quelle: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg (ots)