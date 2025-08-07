Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mainz: Rettungseinsatz im Hafen Germersheim

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am Nachmittag des 6. August 2025 wurde der Wasserschutzpolizei Germersheim eine ertrinkende Person im Bereich des Hafens Germersheim im Rhein gemeldet.

Beim Rettungseinsatz waren neben dem schweren Polizeiboot der Wasserschutzpolizeistation Germersheim insgesamt sechs weitere Boote umliegender Feuerwehren, ein Rettungshubschrauber sowie das DRK und das DLRG beteiligt. 

Noch während der Suchmaßnahmen gab ein Sportbootführer an, vor einigen Minuten eine Person aus dem Hafenbecken Germersheim aufgenommen zu haben.
Der Gerettete gab an, dass er seinem ins Wasser stürmenden, angeleinten Hund hinterhergeschwommen sei, um ihn aus dem Wasser zu holen. Hierbei verließen ihn nach kurzer Zeit die Kräfte. Seine Begleitung rief um Hilfe.

Durch den beherzten Einsatz des Sportbootführers, welcher den Hilferuf vernahm und sodann mit seinem Beiboot dem Verantwortlichen zur Hilfe eilte, kamen weder Mensch noch Tier zu schaden.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (ots)

