Mainz: Rettungseinsatz im Hafen Germersheim

Am Nachmittag des 6. August 2025 wurde der Wasserschutzpolizei Germersheim eine ertrinkende Person im Bereich des Hafens Germersheim im Rhein gemeldet.

Beim Rettungseinsatz waren neben dem schweren Polizeiboot der Wasserschutzpolizeistation Germersheim insgesamt sechs weitere Boote umliegender Feuerwehren, ein Rettungshubschrauber sowie das DRK und das DLRG beteiligt.

Noch während der Suchmaßnahmen gab ein Sportbootführer an, vor einigen Minuten eine Person aus dem Hafenbecken Germersheim aufgenommen zu haben.

Der Gerettete gab an, dass er seinem ins Wasser stürmenden, angeleinten Hund hinterhergeschwommen sei, um ihn aus dem Wasser zu holen. Hierbei verließen ihn nach kurzer Zeit die Kräfte. Seine Begleitung rief um Hilfe.

Durch den beherzten Einsatz des Sportbootführers, welcher den Hilferuf vernahm und sodann mit seinem Beiboot dem Verantwortlichen zur Hilfe eilte, kamen weder Mensch noch Tier zu schaden.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (ots)