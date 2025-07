Hessischer Ex-Minister Christean Wagner gestorben

Der frühere hessische Justiz- und Kultusminister Christean Wagner ist tot. Der CDU-Politiker starb im Alter von 82 Jahren, wie die Hessische Staatskanzlei in Wiesbaden am Samstag mitteilte.

Wagner galt als führender Kopf des konservativen Parteiflügels. Unter Ministerpräsident Walter Wallmann (CDU) war er von 1987 bis 1991 Kultusminister in Hessen. Während der Regierungszeit von Roland Koch (CDU) übernahm Wagner 1999 das Amt des Justizministers.



In seine Amtszeit fiel unter anderem die Initiative zur elektronischen Fußfessel in Hessen. 2005 wurde er Chef der CDU-Fraktion im Landtag, was er schließlich auch bis Januar 2014 blieb.



Der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nannte Wagner "eine prägende Stimme der hessischen Politik". Er habe die Geschicke des Landes "entscheidend mitgestaltet" und auch die Bundespolitik mitgeprägt. "Sein Tod reißt eine sehr schmerzhafte Lücke - für seine politische Familie, für Hessen und für alle, die ihn kannten und schätzten. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden", sagte Rhein.

