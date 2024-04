Waldfischbach-Burgalben: Drei Leben gerettet - Ente gut, alles gut!

Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde am Morgen des 05.04.2024 festgestellt, dass eine Entenmutter mit drei Küken in der Alleestraße in Waldfischbach-Burgalben wild am Fahrbahnrand umherlief und sich nicht mehr von der Örtlichkeit entfernte.

Bei einer Nachschau konnte sie drei weitere Küken in einem Kanalschacht entdecken, die offenbar bei dem Ausflug hineingefallen waren und sich nicht mehr befreien konnten. Die drei Küken konnten aus dem Kanalschacht gerettet und der Entenmutter wieder zugeführt werden. Unter einer kurzzeitigen "Vollsperrung" der Straße wurde der 7-köpfigen Großfamilie das sichere Überqueren der Fahrbahn und der weitere Weg in Richtung Schwarzbach ermöglicht.

Quelle: Polizeidirektion Pirmasens (ots)