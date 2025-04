Zwei Festnahmen nach tödlichen Schüssen in Bad Nauheim

Nach der Schießerei in Bad Nauheim mit zwei Toten am Wochenende hat die Staatsanwaltschaft Gießen zwei Männer festnehmen lassen. Die beiden 31 und 36 Jahre alten Türken wurden am Montag beim Amtsgericht Friedberg vorgeführt, teilten die Behörden mit. Eine Ermittlungsrichterin erließ demnach Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts der Anstiftung zum Mord. Die nicht vorbestraften Beschuldigten schweigen zu den Vorwürfen.

Die Polizei konnte die Tatverdächtigen bereits am Sonntag festnehmen. Bei Durchsuchungen in Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis wurden Beweismittel wie Handys sichergestellt. Die Obduktion der Opfer ergab, dass sie durch mehrere Schussverletzungen starben. Die Ermittlungen zum noch unbekannten Schützen dauern an.



Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben werden. Die Beschuldigten befinden sich in hessischen Justizvollzugsanstalten.



Bei dem Schusswaffenvorfall am Samstag waren zwei Männer getötet worden. Bei den Opfern handelt es sich um einen 28- und einen 59-jährigen Türken, die als Schwiegervater und Schwiegersohn verwandt waren. Sie erlagen noch am Tatort ihren Verletzungen. Quelle: dts Nachrichtenagentur