Stade: Schwerer Unfall auf der A26 - Schutzengel aktiv

Erneut kam es am heutigen frühen Abend gegen kurz vor 19:00 h auf der Autobahn 26 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Autoinsassen zum Teil schwere Verletzungen erlitten.

Zu der Zeit war eine 30-jährige Fahrerin eines Nissan Qashqai auf dem Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Dollern wollte die junge Frau dann nach links auf den Überholfahrstreifen wechseln und übersah dabei offenbar den von hinten kommenden Porsche Cayenne eines 35-jährigen Fahrers aus Hechthausen.

Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder anderweitig ausweichen und fuhr frontal auf den Nissan auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Nissan und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die 30-Jährige und in 1-einjähriges Kind im Auto wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch die beiden Notärzte aus Stade und Buxtehude vom Rettungsdienst in Elbeklinikum eingeliefert werden.

Der 35-jährige Porschefahrer und seine 32-jährige Beifahrerin aus Hammah erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins Elbeklinikum eingeliefert. Eingesetzt waren dazu insgesamt vier Rettungswagen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschäftigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Der 2. Zug der Feuerwehr Stade rückte an der Unfallstelle an. Die ca. 20 eingesetzten Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf und unterstützten bei den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Die A26 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme bis in die Nachtstunden zunächst voll gesperrt werden, der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg wurde über die Bundesstraße 73 umgeleitet. Es kam zu Behinderungen im Verkehr.

Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)