Bückeburg: Verkehrsunfälle

Am Dienstag ist ein 22jähriger Autofahrer aus Porta Westfalica auf der Bundesstraße 65 auf Grund von Straßenglätte mit seinem Pkw Peugeot nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und verletzte sich hierdurch leicht.

Der Portaner befuhr gg. 08.30 Uhr die B65 aus Richtung Minden kommend in Fahrtrichtung Bückeburg. In einer leichten Linkskurve, Höhe der Gemarkung Röcke, geriet der Pkw durch die glatte Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte letztendlich gegen einen Baum. Ersthelfer halfen dem Portaner beim Aussteigen aus dem verunfallten Pkw. Der 22jährige kam mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am selben Tag gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 83 in Bückeburg. Dabei befuhr ein 52jähriger Rintelner mit seinem Pkw Seat die B83 in Richtung Steinbergen. Der Rintelner wendete seinen Pkw auf der B83, um zurück in Richtung Minden zu fahren und kollidierte hierbei mit dem Pkw Skoda eines 75jährigen Autofahrers aus Minden. Der 75jährige kam mit seinem Pkw Skoda im Seitengraben zum Stehen und zog sich leichte Verletzungen zu.

Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)