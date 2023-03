Trier: Schlägereien, Unfälle und vorbildliche Bürger - Das Einsatzwochenende

Ein Wochenende ohne herausragende Einsatzlagen liegt hinter den Beamten der Polizeiinspektion Trier. Bei einer eher durchschnittlichen Belastung von insgesamt 140 abgearbeiteten Einsatzanlässen spielte jedoch der Faktor Alkohol bei einigen Anlässen eine auslösende Rolle.

Eine gut frequentierte Fußgängerzone in den Abend- und Nachstunden sowohl am Freitag als auch Samstag führte zu größeren Besucheraufkommen in den innerstädtischen und angrenzenden Clubs und Gastronomiebetrieben. Während der überwiegende Teil von Feiernden fröhliche und friedliche Abende genoss, mündeten mehrere Auseinandersetzungen in die Einleitung von Strafverfahren.

Zwei solcher Anlässe fanden sich sowohl in den frühen Samstagmorgen-, als auch Sonntagmorgenstunden im Bereich eines Clubs am Trierer Domfreihof. Hier war am Freitag drei Gästen der Zutritt vom Sicherheitspersonal verwehrt worden, woraufhin die Personen in Streit mit den Mitarbeitern geraten waren. Infolgedessen soll es zu Körperverletzungen gekommen sein, die von den Parteien allerdings gegensätzlich dargestellt wurden. Polizeiliche Platzverweise sorgten nach der Aufnahme des Geschehenen zunächst für Ruhe. In der darauffolgenden Nacht mussten die Beamten erneut auf den Domfreihof ausrücken, nachdem dort eine Schlägerei zwischen fünf bis zehn Personen gemeldet worden war. Es stellte sich heraus, dass sich nach dem handfesten Streit eines Paares mehrere Personen mit der geschädigten Frau solidarisiert hatten und man dann offenbar gemeinschaftlich auf den Aggressor einschlug, der daraufhin verletzungsbedingt in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes bedarf es der Aussage weiterer Zeugen. Personen, die Angaben zum geschilderten Ereignis machen können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-5210 zu melden. Weitere Körperverletzungsdelikte unter Beteiligung von mehr als zwei Personen hatten sich zudem am Pferdemarkt, als auch in einem Club im Trierer Westen ereignet.

Die Gerty-Spies-Straße auf Höhe der Einfahrt in ein Parkhaus wurde am Sonntagmorgen, gegen 07.40 Uhr Schauplatz eines spektakulären Unfalls. Hier war ein 30jähriger Pkw-Fahrer zunächst gegen die Fahrbahnbegrenzung geraten, bevor er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dieses krachte dann gegen eine Straßenlaterne sowie einen Stromkasten auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite im Bereich des Gehweges, wo die Fahrt letztlich endete. Der Fahrer blieb durch den Unfall augenscheinlich unverletzt. Glücklichen Umständen war es außerdem zu verdanken, dass sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen auf dem Gehweg befanden. Unfallursächlich dürfte die Alkoholbeeinflussung des Fahrers gewesen sein. Ihm war im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt worden.

Für Freude und glückliche Gesichter bei den Betroffenen sorgten gleich vier ehrliche Passanten, die verschiedene Portemonnaies im Stadtgebiet aufgefunden und bei der Polizeiinspektion abgegeben hatten. Teilweise beinhalteten die Geldbörsen noch größere Bargeldbeträge, sodass ein endgültiger Verlust schmerzlich gewesen wäre. Anhand von Ausweisen oder Bankkarten werden in solchen Fällen die rechtmäßigen Besitzer ermittelt und ihnen die verlorenen Gegenstände wieder ausgehändigt. Wenn der Finder dies wünscht, werden dessen Daten an den Besitzer weitergegeben, damit ein Ausgleich im Sinne des sogenannten "Finderlohns" stattfinden kann.

Quelle: Polizeidirektion Trier (ots)